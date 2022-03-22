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“توتال إينرجي” توقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا
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الأخبار الإقتصادية
“توتال إينرجي” توقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا
الوئام-متابعات
22 مارس 2022
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قررت شركة “توتال إينرجي” وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
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