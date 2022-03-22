الأخبار الإقتصادية

“توتال إينرجي” توقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا

الوئام-متابعات
22 مارس 2022 · < 1 minute

قررت شركة “توتال إينرجي” وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022 ‎