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المملكة والكويت توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد #عاجل
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الأخبار المحلية
المملكة والكويت توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد #عاجل
الوئام-متابعات
22 مارس 2022
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وقعت المملكة والكويت مذكرة تفاهم بين للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد.
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