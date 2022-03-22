الأخبار المحلية

المملكة والكويت توقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد #عاجل

الوئام-متابعات
22 مارس 2022 · < 1 minute

‏وقعت المملكة والكويت مذكرة تفاهم بين للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد.