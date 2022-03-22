استزراع جوانب من مساحات 150 مبنى في القصيم

أطلق المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع مبادرة لتحسين بيئة العمل، واستزراع جوانب من مساحات 150 مبنى ضمن حملة أسبوع البيئة ، المقام تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا” بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية .

وأكد المهندس الصوينع أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي، ونشر ثقافة الاستزراع، وتحسين جودة العمل والحياة لدى منسوبي فرع الوزارة بمدينة بريدة، والمباني في محافظات المنطقة، بالإضافة إلى تثقيف الموظفين، وإثبات شراكاتهم في أنشطة البيئة وجهاتها، ودورهم المحفز والإيجابي في تطوير المباني والمتنزهات عبر استزراعها بالنباتات البرية، مثل السدر والأرطى والغضا والطلح وغيرها من النباتات البرية.