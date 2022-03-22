كيف تحافظ على بيئة صحية داخل المنزل؟

قالت وزارة الصحة، إن الصحة الجيدة تبدأ من المنزل النظيف والآمن، وفي ضوء ذلك قدمت مجموعة من النصائح للحفاظ على بيئة صحية داخل المنزل.

وشملت التوقف عن التدخين، الحرص على نظافة الأيدي، اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب، اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية.

كما تضمنت تخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال، تنظيف أدوات المطبخ وأسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام. استخدام كاشف أول أكسيد الكربون، تنظيف المنزل بشكل دوري.