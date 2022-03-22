عاجل .. التعليم: إعادة تفعيل العمل بنظام (البصمة) لإثبات الحضور والانصراف

قررت وزارة التعليم اليوم إعادة تفعيل العمل بالنظام الإلكتروني (البصمة) لإثبات حضور وانصراف منسوبي الوزارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد ٢٤-٨-١٤٤٣ وفقا للأنظمة والضوابط

وأكدت الوزارو في تعميم أن القرار جاء بناء على إلغاء ما سبق العمل به استنادا للمؤشرات والمعطيات الصحية في ظل جائحة كوفيد- ۱۹ بتعليق توثيق الحضور بالبصمة، وبناء على خطاب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتضمن إعادة تفعيل نظام البصمة، وبناء على تحديث هيئة الصحة العامة (البروتوكولات الوقائية للقطاع

العام) بشأن السماح باستخدام جهاز البصمة لإثبات الحضور والانصراف للموظفين.