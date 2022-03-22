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جوجل تسحب موظفيها من روسيا
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منوعات
جوجل تسحب موظفيها من روسيا
الوئام-متابعات
22 مارس 2022
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قالت صحيفة بلومبرج إن شركة “جوجل” بدأت بنقل موظفيها تدريجيا إلى خارج روسيا
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