هل اسم ملاك محرم شرعًا؟.. الأحوال المدينة توضح #عاجل #ملاك

أوضحت الأحوال المدنية حقيقة تحريم اسم ملاك شرعا.

وجاء توضيح الأحوال المدنية عقب سؤال أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

وقالت الأحوال المدنية إن ‏‎هذا الإسم صدر تحريمه بفتوى شرعية.

وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد أعلنت عن الضوابط التي يتم بموجبها تسجيل أسماء المواليد في السعودية.

وأكدت أنه يجوز تسجيل الاسم معرف بـ”ال” في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديمًا والدارجة بالمجتمع، وتسجيل أسماء المواليد مجردة من الألقاب مثل “السيد”، فلا يتم إضافة لقب السيد للأسماء.

وبينت أنه لا يسمح أيضًا بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، ولا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل “محمد صالح، أو محمد مصطفى”.

للأحوال المدنية إلى أنه يُمنع أيضًا تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل “عبد الرسول”.