ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت إلي 116.65 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، ارتفاعا قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية .

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مايو اليوم بنحو 1.01% لتصل إلى 116.65 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مايو اليوم بنسبة 1.04% لتصل إلى 110.31 دولار للبرميل.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.3 مليون برميل ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مارس الجاري.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.