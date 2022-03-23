هذه هي الإجراءات المعتمدة لمغادرة السعوديين ومرافقيهم للبحرين #عاجل

حددت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين السعوديين ومرافقيهم من المملكة عبر الجسر الي مملكة البحرين.

وقالت المؤسسة عبر تويتر اليوم الأربعاء ، إن الشروط للبالغين تمثل في الحصول على ثلاث جرعات من لقاح كورونا ، ومن لم يمضي أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية .

كما حددت تلقي جرعتين من لقاح كورونا لمن هم أقل من 16 عام .

وأضافت المؤسسة أن الأشخاص أقل من 12 عام يحب إحضار تأمين ضد كورونا بغض النظر عن حالة التحصين.

وفيما يخص العمالة المنزلية أوضحت المؤسسة أنه يجب أن تكون مسجلة على تطبيق توكلنا محصن ، ومرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه (الأبناء والبنات)