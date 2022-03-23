برنت إلى 150 دولارًا هذا العام لهذه الأسباب

حدد مدير صندوق تحوط، مخضرم تداول السلع، 3 عوامل تساهم في ارتفاع النفط إلي 150 دولار خلال العام الجاري.

ويرى المخضرم “دوج كينج” متداول السلع، أن “برنت” قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل، بالتزامن مع صدمة الإمدادات في أوروبا نتيجة الأزمة الأوكرانية ، والطلب المرن من الأشخاص الحريصين على السفر بعد القيود التي فرضت في ظل الوباء.

وقال مدير صندوق التحوط “ميرشنت كوموديتي فاند، إن العالم أمامه خيارات قليلة لضخ المزيد من الخام، لافتا أنه لا يوجد ما يهدد الاستهلاك، بحسب مقابلة مع “بلومبرج”

ويرى أن انتعاش السفر بعد كورونا سيعزز الطلب على وقود الطائرات، موضحا “الناس لديهم المال، وسوف يذهبون لإنفاقه”، ولا أرى ضعف متوقع للطلب عند هذه الأسعار.