إصابات #كورونا تتجاوز 474 مليونا

أظهرت بيانات حديثة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 474 مليونا و132 ألفا و151 حالة.

وأضافت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و98 ألفا و854 وفاة.

وأفادت في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 79.8 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.6 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 973 ألفا و266 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 658 ألفا و5 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 516 ألفا و605 وفيات.