هجمة كل 3 ثوان تستهدف أهم القطاعات الحيوية في المنطقة

نشرت “نتسكاوت” اليوم أحدث تقرير استقصاء التهديدات النصف السنوي، والذي يُظهر أن مجرمي الإنترنت أطلقوا أكثر من 9.7 مليون هجمة من هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) في عام 2021، والذي يعادل هجمة كل 3 ثوانٍ. في حين أظهر التقرير، بأن شركات الاتصالات السلكية في المملكة العربية السعودية وقطاعات الاتصالات الأخرى على أنها أكثر الصناعات المستهدفة داخل البلاد. ومع ذلك، فقد انخفض معدل الهجوم بنسبة 12٪، مما يشير إلى تحسن في وضع الأمن السيبراني في البلاد.

وتشمل نتائج التقرير ما يلي:

تتجه عصابات برامج الفدية نحو استخدام هجمات حجب الخدمة الموزعة بشكل متزايد بهدف تكثيف الضغط على ضحايا برامج الفدية، فضلاً عن استخدام برامجها التقليدية من أجل زيادة الإيرادات.

أدت العشرات من خدمات “هجمات حجب الخدمة المعدة للإيجار” المتوفرة على شبكة الويب المظلمة إلى خفض مستوى إمكانية شن الهجمات، مع توفر هجمات من فئة التيرا بايت مقابل أقل من 6500 دولار.

تستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة سلسلة التوريد الرقمية التي تتيح العمل عن بُعد، حيث ازدادت نسبة الهجمات ضد الشركات البرمجية ومصنعي أجهزة الكمبيوتر بنحو 606% في النصف الثاني من العام 2021.

كما يتضمن التقرير كذلك توزيعات الهجمات بشكل مفصل وذلك حسب المنطقة والصناعة، بالإضافة إلى تحليل موجهات التهديدات الناشئة. تجد حضرتك في الملف المرفق البيان الصحفي لهذا التقرير مع صور توضيحية حول توزع هذه الهجمات للرجوع اليها هنا.