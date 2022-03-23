بولندا تطرد 45 دبلوماسياً روسياً يشتبه بقيامهم بالتجسس

قررت بولندا طرد نحو 40 دبلوماسياً روسياً بناء على مزاعم بالتجسس، بحسب ما نقله موقع “أونيت دوت بي إل”، نقلا عن مصادر بالحكومة لم يسمها.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن الموقع أن وزارة الخارجية استدعت السفير الروسي لعقد اجتماع صباح اليوم الأربعاء.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحكومة أنها اعتقلت موظفاً بمكتب السجل المدني بناء على مزاعم بأنه عمل لصالح أجهزة المخابرات الروسية.

وقالت بلومبرغ إنه يُزعم أن الرجل كان يمرر للروس وثائق قيمة تتعلق بالبولنديين والأجانب الذين يعيشون في البلاد.

وأعلن جهاز مكافحة التجسس البولندي “آيه بي دبليو” الأربعاء، تحديد هويات 45 دبلوماسياً روسياً يشتبه بقيامهم بالتجسس لصالح بلادهم.

وقال المتحدث باسم الجهاز ستانيسلاف زارين إن “وكالة الاستخبارات الداخلية أعدت لائحة بأسماء 45 شخصاً كانوا يعملون في بولندا تحت غطاء نشاطات دبلوماسية، يقومون بأعمال تجسس موجهة ضد بولندا”.