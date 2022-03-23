لأول مرة.. روسيا تعترف بمخطط لدعم الانفصاليين #حرب_روسيا_واوكرانيا #اوكرانيا_روسيا

كشفت روسيا، أنه من بين أهداف الحرب في أوكرانيا السيطرة على مدينة ماريوبول كونها تحقق ربطا آمنا مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وقال كيريل ستيبانوف، نائب مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للمنطقة الفيدرالية الجنوبية بروسيا لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، إنه بمجرد سيطرة القوات الروسية على طريق “إم 14” سيصبح هناك ممر نقل يربط بين شبه جزيرة القرم وبين منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

ويسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على الكثير من مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتمكنوا من توسيع مناطق سيطرتهم منذ بدء الغزو الروسي.

وكانت أوكرانيا قد أوقفت عمل خطوط السكك الحديدية المؤدية إلى شبه الجزيرة بعد ضم روسيا لها عام 2014.