تعاون سعودي مصري في 26 مجالا مختلفا

اتفقت السعودية ومصر على تعزيز التعاون المشترك بينهم، من خلال التعاون في نحو 26 مجال مختلف تضمنت” التعاون الصناعي، والاستثمار، والمعارض، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والنخيل والتمور ، والمواصفات والمقاييس والمجال المالي والمصرفي، والمجال الزراعى ومجال الغذاء والدواء، والجمركي، والحجر البيطري ، والصحة ، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات ، والتعليم والتدريب الفني والمهني”.

واتفق الجانبان على الالتزام بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإزالة كافة العراقيل التي تعترض سبل تنمية التبادل التجاري، واستمرار التنسيق القائم في المواقف والمحافل الدولية والإقليمية خاصة في إطار منظمة التجارة العالمية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وانتهاء اجراءات توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي، حسب الجدول الزمنى المخطط.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بين المراكز الوطنية البيئية وذلك فى ضوء اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال حماية البيئة والحد من التلوث ، بالاضافة الى تنمية التعاون بين الجانبين فى مجال الثقافة والاعلام من خلال اعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافى والاعلامى المشترك ، وتفعيل برنامج التعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني، فضلا عن تنمية التعاون القائم بين وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ووكالة الانباء السعودية .

وقد شملت مجالات التعاون التى تضمنها محضر الاجتماع ايضا النقل سواء البرى او البحرى او الجوى ، والقوى العاملة والاسكان والسياحة والاثار والشؤون الاسلامية والشباب والرياضة وكذا شؤون المستهلك .

واختتمت أعمال اجتماعات فريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، اليوم الأربعاء والذي ترأسه عن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة، وعن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .