بحضور الوليد البلطان.. اتحاد الغرف السعودية يوقع عقدا لإجراء دراسة تحليلية لقطاع الترفيه بالمملكة

وقع اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للترفيه، اليوم الأربعاء، عقدًا لدراسة قطاع الترفيه والتسلية بالمملكة مع مؤسسة “أربوس كنسلتنسي سيرفيسيز ليمتد”.

بحضور رئيس اللجنة الوليد البلطان، وقع العقد أمين عام الاتحاد المكلف حسين العبدالقادر.

وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع قطاع الترفيه والتسلية وحصر التحديات واقتراح المبادرات التطويرية لتحقيق مستهدفات القطاع في رؤية 2030.

وتسعى الدراسة لتعزيز جهود قطاع الترفيه والتسلية، ودعم القرارات الاقتصادية ذات الصلة بالقطاع، وبناء قاعدة معلومات عن القطاع.