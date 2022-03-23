بتداولات بلغت 8 مليارات ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعا عند مستوى 12944.16 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 158 مليون سهم بأكثر من 400 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 67 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 127 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات النهدي، ودار المعدات، وصدق، وأبو معطي، والواحة، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات الباحة، وكيمانول، واتحاد اتصالات، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبحر العرب، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 5.60% و4.16%.

وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، والأهلي، والجزيرة، والنهدي الأكثر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات النهدي، والأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق رتفعًا 36.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24478.20 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و350 ألف سهم تقاسمتها 3858 صفقة.