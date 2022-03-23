اتحاد جدة ينهي أزمة المستحقات بصرف راتب شهر للاعبين

قرر مسئولو نادي اتحاد جدة صرف راتب شهر للاعبي الفريق خلال الأيام المقبلة في محاولة منهم لإنهاء أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين.

إدارة الاتحاد ترغب في الحفاظ على استقرار الفريق في الوقت الحالي وعدم تشتيت ذهن اللاعبين بعد العودة إلى مسابقة الدوري بعد إنتهاء فترة التوقف.

ووضع مسئولو اتحاد جدة خطة لجدولة مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة بما يساعد على غلق باب المشاكل والأزمات داخل الفريق بصورة كاملة والحفاظ على تركيز اللاعبين.

ويستعد فريق اتحاد جدة لسلسلة من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة على كافة المستويات.