الدفاع حيرة في ذهن رينارد قبل لقاء الصين.. ماذا سيفعل المدرب

يعتبر مركز الدفاع بمثابة صداع في رأس الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قبل لقاء الصين غدًا الخميس في تصفيات كأس العالم.

ويفاضل رينارد بين الثلاثي أحمد شراحيلي، ومعتز تمبكتي، وعبد الله مادو للدفع بأحدهم إلى جانب عبد الإله العمري في مركز قلب الدفاع.

وفضل رينارد تأجيل الإعلان عن قراره النهائي إلى ما بعد المران الأخير للأخضر في ظل رغبته بالوصول إلى أفضل تشكيل للفريق من كل الجوانب الفنية والبدنية.

وتعتبر مواجهة الغد صعبة للغاية للمنتخب السعودي وضرورة تحقيق الفوز فيها لحجز بطاقة التأهل إلى المونديال.