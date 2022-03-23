مستشار لابورتا يفجر مفاجأة بشأن عودة ميسي لبرشلونة

فجر إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مفاجأة بشأن إمكانية عودة ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف الكتالوني في الموسم المقبل.

وأكد ماسيب في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية أن عودة ميسي إلى برشلونة ليس أمرًا مستحيًلا، موضحًا أن عودة اللاعب واردة إلى صفوف برشلونة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أنه لا توجد مباحثات في الوقت الحالي أو تفاوض مع ميسي لعودته إلى صفوف برشلونة في الموسم المقبل.

ويحضر نادي برشلونة لموسم صفقات قوي في الوقت الحالي لرغبتهم في التعاقد مع عدد كبير من النجوم وتدعيم الصفوف.