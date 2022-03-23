أخبار الرياضة

بعد التواصل مع وكيله.. محمد صلاح يوافق على الانتقال لهذا النادي #عاجل

23 مارس 2022 · < 1 minute

كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية عن تطورات هامة في ملف مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي يوفنتوس تواصل مع ممثلي محمد صلاح في الساعات الماضية وجس نبض اللاعب للانضمام إلى الفريق.

وأوضحت التقارير أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس والعودة من جديد إلى الدوري الإيطالي.

وسبق ولعب صلاح بين صفوف روما وفيورنتينا وقدم مستويات مميزة مع الناديين.

وتشهد الفترة الحالية خلافات قوية بين ليفربول وصلاح في ملف تجديد التعاقد بسبب الخلاف بين الطرفين على الأمور المالية.