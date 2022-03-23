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اليمن.. تفاصيل مقتل قائد محور العند العسكري ثابت #جواس و3 من مرافقيه
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أخبار دوليّة
اليمن.. تفاصيل مقتل قائد محور العند العسكري ثابت #جواس و3 من مرافقيه
23 مارس 2022
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قائد محور العند العسكري ثابت جواس
قتل قائد محور العند العسكري و3 من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة جنوب محافظة لحج اليمنية.
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