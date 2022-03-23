طفل يفاجئ وزير #التعليم بـ”السؤال الأهم” قبل #رمضان

تفاعل كبير حازه مقطع فيديو قصير مدته 30 ثانية لطالب يوجه سؤالا لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

الطفل الذي شارك في افتتاح بطولة دوري المدارس قال لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، “عادي إجازة في رمضان..؟”، وتلقاه آل الشيخ ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بضحكة عالية.

ورد وزير التعليم على الطفل: “لا ما هو عادي، لازم تدرس، رمضان شهر زي كل الأشهر”، ليعود الطفل إلى مواجهة الكاميرات والحضور وينتهي الموقف.

الفيديو أثار إعجاب الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معتبرين أن هذا هو السؤال الأهم في الوقت الحالي.