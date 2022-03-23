الأمن البيئي يضبط 16 مخالفًا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (16) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضبط (22) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية البنجلادشية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.