الأخبار الإقتصادية

النفط يتراجع إلى 120.59 دولار #عاجل

الوئام-متابعات
24 مارس 2022 · < 1 minute
النفط
النفط

‏تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 120.59 دولار للبرميل ‎