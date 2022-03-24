اليوم رياح وغبار على هذه المناطق #عاجل

يتوقع المركز الوطني للأرصاد،اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى أجزاء من منطقتي القصيم والرياض خاصةً الأجزاء الغربية منها.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الخامسة مس