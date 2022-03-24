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روسيا تمدد الحظر الجوي على مطاراتها #كوريا
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أخبار دوليّة
روسيا تمدد الحظر الجوي على مطاراتها #كوريا
الوئام-متابعات
24 مارس 2022
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قررت روسيا تمديد الحظر الجوي على مطارات جنوب ووسط البلاد حتى بداية أبريل
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