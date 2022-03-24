أخبار دوليّة

روسيا تمدد الحظر الجوي على مطاراتها #كوريا

الوئام-متابعات
24 مارس 2022 · < 1 minute

‏قررت روسيا تمديد الحظر الجوي على مطارات جنوب ووسط البلاد حتى بداية أبريل