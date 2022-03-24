تراجع أسعار الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 23 مارس 2022، ، مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الخميس نحو 234.20 ريال (62.43 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم نحو 175.65 ريال (46.82 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14في السعودية اليوم الخميس عند 136.62 ريال (36.42 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية، نحو 117.10 ريال (31.22 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الخميس، (الأكثر تداولا بالأسواق)، نحو 204.93 ريال (54.63 دولار).

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) اليوم، لنحو 7284 ريالا (1942 دولارا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1639 ريالا (437.03 دولار).