أخبار دوليّة

لقاء مرتقب بين بوتين ورئيس #اوكرانيا

الوئام-متابعات
24 مارس 2022 · < 1 minute
بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

‏أكدت مسؤولة روسية أن بلادها لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين ورئيس أوكرانيا لبحث الأزمة