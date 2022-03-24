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لقاء مرتقب بين بوتين ورئيس #اوكرانيا
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أخبار دوليّة
لقاء مرتقب بين بوتين ورئيس #اوكرانيا
الوئام-متابعات
24 مارس 2022
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بوتين وزيلينسكي
أكدت مسؤولة روسية أن بلادها لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين ورئيس أوكرانيا لبحث الأزمة
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