أخبار دوليّة

‏بريطانيا تعلن عن 59 قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا #عاجل #اوكرانيا

الوئام-متابعات
24 مارس 2022 · < 1 minute

أعلنت ‏بريطانيا عن 59 قائمة عقوبات جديدة ضد روسيا