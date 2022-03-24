لتناول نصف قرص .. احذر من خطأ كارثي عند كسر حبوب الدواء

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم كسر الحبة إلا بعد استشارة الصيدلي .

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم كسر الحبة إلا بعد استشارة الصيدلي .