لتناول نصف قرص .. احذر من خطأ كارثي عند كسر حبوب الدواء

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدم كسر الحبة إلا بعد استشارة الصيدلي .
وجاء من ضمن الإرشادات الهامة التي أوصت بها الهيئة التأكد من وجود علامة في نصف الحبة تبين المكان الذي الذي تستطيع كسر الحبة منه إلى نصفين متساويين لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء يشكل متساو في النصفين .
كما نصحة بقرأة نشرة معلومة المريض المصاحبة للدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمة .
وأشار إلى أنه إدا طلب منك الطبيب كسر الحبة يجب الحرص عبى كسرها قبل الاستعمال مباشرة ، ولا تكسر جميع الحبوب ثم تخذينها ، لأن هذا قد يؤثر على فعالية وجودة الدواء .