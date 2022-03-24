بث مباشر لمباراة السعودية ضد الصين في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب السعودية مباراة هامة مساء اليوم الخميس ضد الصين في تصفيات كأس العالم.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل بشكل رسمي لكأس العالم.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل “الوئام” بث مباشر وتغطية مباشرة لمباراة المنتخب السعودي ضد الصين.

وتضم قائمة المنتخب السعودي كل من:

حراسة المرمى: محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري

خط الدفاع: عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالاله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري

خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري