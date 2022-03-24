السعودية والصين بث مباشر اليوم 24-03-2022 تصفيات كأس العالم

السعودية والصين بث مباشر اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022 هي مباراة على صفيح ساخن ينتظرها بشغف مشجعي الفريق الأول لكرة القدم في المنتخب الوطني السعودي أمام التنين الصيني، في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

السعودية والصين بث مباشر

السعودية والصين بث مباشر. مباراة يحل فيها الأخضر السعودي ضيفاً ثقيلاً على المنتخب الصيني، لكن المباراة لن تقام في الصين، وهي على أرض محايدة على ملعب استاد مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المنتخب السعودي خسر آخر مواجهتين أمام نظيره الياباني بنتيجة هدفين دون رد، إلا أنه لا يزال يحتفظ بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، ويتبقى فقط له الفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

في المقابل، يخوض المنتخب الصيني المباراة بلا هدف حقيقي، إذ انتهت آماله في الصعود عقب الخسارة أمام فيتنام في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ تراجع إلى المركز الخامس مع رصيد 5 نقاط فقط.

رابط مباراة السعودية والصين

في الجولة الثالثة من منطقة الاتحاد الآسيوي، سيتأهل الفريقان الأولان فقط من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم. في المجموعة الثانية، تتصدر السعودية الهجوم برصيد 19 نقطة من ثماني مباريات. الفوز على الصين سيضمن المشكاة في بطولة قطر 2022.

في غضون ذلك، عانت الصين من حملة صعبة وتم إقصاؤها من المعركة بالفعل. هم في المركز الثاني من أسفل الترتيب، بفوز واحد فقط وخمس نقاط من ثماني مباريات.

تمتلك المملكة العربية السعودية ميزة في آخر خمس مباريات بسجلها القياسي بثلاثة انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة، ما يبرز أنه في مباراة الذهاب من هذه التصفيات حصلوا على النقاط الثلاث على أرضهم:

السعودية 3-2 الصين، تصفيات كأس العالم 2021.

السعودية 0-1 الصين ، كأس آسيا 2015.

الصين 0-0 السعودية ، تصفيات كأس آسيا 2013.

السعودية 0-1 الصين ، تصفيات كأس آسيا 2013.

الصين 1-4 السعودية ، 2009 مباراة ودية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

قنوات SSC السعودية تنقل مباراة السعودية والصين في تصفيات أسيا على القناة السابعة SSC7

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباراة السعودية والصين؟

تردد قناة قناة SSC

القمر عرب سات

التردد 11747 / 12418

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 2/3