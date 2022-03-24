تفاصيل استئصال رصاصة من رأس سعودي أصيب في الكويت #عاجل

نجح فريق طبي في استئصال ارصاصة استقرت في رأس المواطن أصيب بطـلق نـاري في الكويت منذ مطلع مارس الحالي.

وقال عبد الله شقيق المصاب ماجد الخالدي، إنه شقيقة جرى نقله بالإخلاء الطبي من الكويت لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض للعلاج، وتمكن الفريق الطبي أمس من استأصل الـرصاصة، “العربية”

وحول الحالة الصحية لشقيقه، أكد أنه لا يزال في غيبوبة،بحسب حديثة للعربية.

وأشاد شقيق المصاب بدور السفارة السعودية في الكويت، ومساعدتهم، موجها الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز،على استجابتهم ، عقب إصابته بـرصاصة في الرأس، وتسببت في ارتطامه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء قيادته لسيارته في منطقة الجهراء بصحبة زوجته الحامل، وكان الجاني مواطن كويتي تحت تأثير المخدرات.