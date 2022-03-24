أوكرانيا: تهجير 15 ألفا من مواطني ماريوبول إلى روسيا بشكل غير قانوني

قالت السلطات الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة اليوم الخميس إن حوالي 15 ألف مدني تم ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا منذ استيلاء القوات الروسية على أجزاء من المدينة الساحلية الواقعة جنوب أوكرانيا.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدنيين المحاصرين في ماريوبول، التي كان يقطنها عادة حوالي 400 ألف نسمة، يواجهون محنة عصيبة دون إمكانية للحصول على طعام أو ماء أو كهرباء أو تدفئة.

وقالت السلطات المحلية يوم الأحد إن آلافا من السكان تم اصطحابهم بالقوة عبر الحدود، لكنها لم تذكر عددا محددا.

وقالت وكالات أنباء روسية في ذلك الوقت إن حافلات أقلّت مئات الأشخاص تصفهم روسيا باللاجئين من ماريوبول إلى روسيا في الأيام الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام البرلمان الإيطالي يوم الثلاثاء إنه “لم يبق شيء” في ماريوبول بعد أسابيع من القصف الروسي.

ووصف فريق من رويترز وصل يوم الأحد إلى منطقة أصبحت تخضع للسيطرة الروسية من ماريوبول دمارا واسعا ومبان سكنية محترقة وجثامين مغطاة مسجاة على جانب الطريق.