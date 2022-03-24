“الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا بتداولات 7.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعًا عند مستوى 12948.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 7.9 مليارات ريال.

وووفا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، في بيان لها، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 171 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، جاءت خلالها أسهم 105 شركات على ارتفاع في قيمتها, أسهم 85 شركة على تراجع.

وتصدرت أسهم شركات دار المعدات، وأميانتيت، ورعاية، وسبكيم العالمية، وبترو رابغ الأكثر ارتفاعًا, وحلت أسهم شركات اتحاد الخليج الأهلية، واللجين، والتعاونية، والأبحاث والإعلام، ومجموعة تداول الأكثر انخفاضًا في التعاملات, نسب ارتفاع وانخفاض بين 9.93% و 3.26% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، والتصنيع، وبترو رابغ الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والنهدي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 410.29 نقاط ليقفل عند مستوى 24067.91 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 3058 صفقة.