التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي أمام الصين في تصفيات كأس العالم

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن تشكيلته لمواجهة الصين بعد قليل في تصفيات كأس العالم.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: محمد البريك، عبد الإله العمري، أحمد شراحيلي، ياسر الشهراني

في خط الوسط الإرتكاز: سلمان الفرج، محمد كنو

في خط الوسط المهاجم: فهد المولد، هتان باهبري، سالم الدوسري

في خط الهجوم: صالح الشهري

وحجز المنتخب السعودي بطاقة التأهل لكأس العالم بشكل رسمي وذلك بعد فوز منتخب اليابان على أستراليا بهدفين دون رد ليتأهل الأخضر رفقة اليابان إلى المونديال.