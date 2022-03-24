إدارات التعليم تبدأ في تطبيق الدوام المرن بإعلان موعد بداية اليوم الدراسي في رمضان

شرعت إداراة التعليم في تطبيق نظام الدوام المرن لبدء اليوم الدراسي في رمضان والذي حددته وزارة التعليم قبل عدة أيام.

واعتمد تعليم الرياض، التاسعة صباحا بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك من الفصل الدراسي الثالث من العام الحالي 1443هـ، وذلك في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل التعليمية بتعليم الرياض والمحافظات التابعة لها.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت آلية الدراسة وبدايتها قبل عدة أيام وحددت بداية اليوم الدراسي مع صلاحيات لمديري التعليم بأن تكون من التاسعة صباحا ومدة الحصة الدراسية 35 دقيقة بالإضافة إلى نصف ساعة وقت الصلاة.