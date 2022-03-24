“مهمة معقدة”.. وكالة الطاقة الذرية تقلق العالم بشأن المواقع النووية في أوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن حماية المواقع النووية بأوكرانيا معقدة بسبب سيطرة روسيا على اثنين منها.

أكد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم أنه تم إخماد العديد من الحرائق بنجاح في المنطقة المحظورة حول محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية فى أوكرانيا.

وقال المدير العام في تصريحات له اليوم الخميس، إن هيئة الرقابة النووية الأوكرانية أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن فرقة إطفاء تشيرنوبيل أخمدت أربعة حرائق منذ اندلاع الهجمات الروسية قبل نحو شهر .

وأعرب جروسي عن قلقه للغاية بشأن الوضع في أوكرانيا مشددا على الحاجة الملحة لاتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة الفنية للتشغيل الآمن للمنشآت النووية الأوكرانية بما في ذلك ضرورة وجود خبراء الوكالة فى الموقع .