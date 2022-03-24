الحج والعمرة: اعتماد أسماء المرشحين المقبولين لانتخابات “تنسيقي حجاج الداخل”

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اعتماد اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة من قِبلها، أسماء 16 مرشحاً مقبولاً للدورة الانتخابية الثالثة للأربعة أعوام القادمة: (1443 – 1447)، لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، المتقدمين للترشيح لعضوية “المجلس”، وذلك بناء على اللائحة الخاصة بهذه الانتخابات، الصادرة بموجب قرار وزاري، حيث قامت “الوزارة” باستقبال طلبات الترشيح لعضوية المجلس وفحصها.

والاسماء الستة عشر المُعتمدة من “الوزارة” هي: (بدر القرشي، خالد الغيثي، زهير غنيم، ساعد الجهني، سراج القرشي، سلطان القرشي، عبدالرحمن الحقباني، عبدالله العصفور، عبدالله المويهي، عليان الصاعدي، علي أبو سرهد، غازي الظفيري، محمد البكري، محمد سعد القرشي، ناصر الأحمري، يوسف الظفيري).

بهذه المناسبة، أكّد الدكتور ساعد بن سعيد الجهني، رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدّمة حُجّاج الدّاخل المُكلّف، أن المُرشحين الذين تمّ اعتماد أسمائهم من مُلاك مؤسسات وشركات خدمة حُجّاج الدّاخل، هم جديرون بذلك وأهل لهذه الثقة لما يتمتعوا به من مؤهلات وممارسات طويلة وخبرات ميدانية كبيرة مُكتسبة في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وأن من سيتم اختيارهم منهم لعضوية مجلس الإدارة، سيكونوا على قدر هذه المسؤولية، وسيقوموا بهذه المهام الجليلة والنبيلة على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وينال رضا الحُجّاج، ويحقق الرغبات والتطلعات. ودعاء في الوقت نفسه، أعضاء الجمعية العمومية، للحرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، وأن ينتخبوا القوي الأمين، ومن يستطيع تحمل المسؤولية والقيام بواجبات خدمة ضيوف الرحمن خير قيام، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أنّ عملية الانتخابات، قد انطلقت بتاريخ 12 شعبان 1443هـ، الذي شهد بداية فترة استقبال طلبات الترشيح لهذه الانتخابات، والتي استمرت لمدّة 4 أيام وحتى تاريخ 16 شعبان، لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بوزارة الحج والعمرة، باستقبال طلبات الترشيح وفحص المُرشحين في يومي 17 – 18 شعبان، وهم الذين تم إعلان أسمائهم مؤخراً، لتنطلق فترة الحملات الانتخابية يوم غدِ الخميس 21 شعبان 1443هـ، وتستمر حتى يوم الاثنين 25 شعبان. ليشهد يوم الخميس 28 شعبان عمليات الانتخاب والتصويت، وإعلان النتائج.