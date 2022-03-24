رينارد بعد التأهل للمونديال: لن نذهب للتمثيل المشرف في قطر

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي سعادته البالغة بعد تأهل الأخضر لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وقال رينارد في تصريحات بعد مباراة الصين اليوم :”التأهل لكأس العالم جاء عن جدارة واستحقاق”.

وتابع :”لن نذهب للتمثيل المشرف في كأس العالم وطموحنا أكبر من ذلك”.

وواصل :”كواليتي اللاعبين في الأخضر يجعلني متحمس بشدة في كأس العالم لتحقيق نتائج إيجابية في البطولة”.

وأضاف :”إقامة المباراة بدون جماهير كان له أثر سلبي وسيطرنا على مجريات اللقاء اليوم وأضاعنا عدد كبير من الفرص ومنتخب الصين لم تكن له أي خطورة”.