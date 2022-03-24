ترامب يتبرأ من “الروس”.. هيلاري تلاعبت بانتخابات 2016

رفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة، يدعي فيها أنها حاولت التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من خلال ربط حملته الانتخابية بروسيا.

في السياق، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لا يفكر بإعادة ترشيح نفسه لرئاسة البلاد في انتخابات عام 2024 في الوقت الراهن لكنه أشار إلى انه سيكون “محظوظا” إذا ترشح وكان منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن عند سؤاله عن ترشحه للانتخابات الرئاسية: “لا ألوم ولا أنتقد أي أحد، على توجيه هذا السؤال، لكن في الانتخابات المقبلة، سأكون محظوظا إذا ترشح نفس الرجل أمامي”، في إشارة إلى ترامب.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الانتخابات المقبلة بعيدة المدى وأنه يصب تركيزه حاليا على الانتخابات النصفية القادمة.