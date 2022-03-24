أخبار دوليّة

“البنتاجون” توافق على بيع “راجمات صواريخ متعددة” للبحرين

24 مارس 2022 · < 1 minute

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء اليوم، على بيع راجمات صواريخ متعددة للبحرين.