قريبًا.. الإطلاق الرسمي لمركز الملك عبدالله المالي

يطلق قريبا مركز الملك عبدالله المالي “كافد” بعد اكتمال جزء كبير من أعمال إنشائه.

ويتضمن المركز (مقر أكبر الشركات ومطاعم ومقاهي فاخرة- وأسواق ووجهات ترفيهية، وفنادق عالمية، ومركز عالمي للمعارض، ومتاحف مبتكرة”.

يقع في مدينة الرياض، وهو من أكبر مشاريعها القائمة، والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط حيث ستصبح الرياض عاصمة الشرق الأوسط الاقتصادية

ويوجد عدة قطاعات في المركز كما يوجد أكثر من 59 ناطحة سحاب تبلغ مساحة المركز 1.6 ملايين متر مربع، ويقع شمال مدينة الرياض

وسيكون بمقدور مركز الملك عبد الله المالي استيعاب الكثير من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة، وستضم المقار الرئيسية لهيئة السوق المالية، والسوق المالية، والبنوك، والمؤسسات المالية إضافة إلى مكاتب مؤسسات الخدمات الأخرى مثل المحاسبين، القانونيين، والمحامين، والمحللين والمستشارين الماليين، وهيئات التصنيف، ومقدمي الخدمات التقنية.