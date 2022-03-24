لاعب آخر من المنتخب السعودي في قائمة “تواصل”

انضم لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر عبد الرحمن البيشي لقائمة المستفيدين الرياضيين من خدمات جمعية “تواصل” للتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة، حيث زار البيشي الجمعية برفقة مستشار الجمعية الدكتور فهد الثنيان أمين عام نادي النصر السابق، والتقى بالأخصائي الوظيفي فهد المساعد.

وتم الوقوف على حالة البيشي الذي يعاني من (نوفمبر) عام 2019 بمرض التصلب الجانبي، حيث تم تقييم حالته ومعرفة احتياجاته من وسائل تقنية وتمكينه من استخدامها من خلال التدريب عليها

وشدد الدكتور الثنيان على اهتمام الجمعية بالتمكين التقني، والتعليم والتدريب لذوي الاعاقة من رياضيين او من يعولون لتحسين جودة الحياة لهم، وقال “بإذن الله سيتم تمكينهم من ممارسة حياتهم بالاعتماد على نفسهم من خلال ما يقدم لهم من اجهزة وتقنيات متقدمة”.

وكانت الجمعية قد ضمت الأسبوع الماضي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم ونادي النصر خالد الزيلعي، وقال الدكتور الثنيان “جمعية تواصَل رسخت دورها في خدمة كافة المحتاجين ومن بينهم الرياضيين من ذوي الإعاقة بعرض التقنيات المساندة والمساعدة، لتؤكد أن الإعاقة لا تقف حاجزاً عن تحقيق الأحلام”.

وأضاف “هناك رياضيين في أندية مختلفة وألعاب متنوعة ـ شفاهم الله ـ سيتم زيارتهم قريباً بعد الترتيب معهم وضمهم للمستفيدين من خدمات الجمعية”.