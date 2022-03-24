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#عاجل… واشنطن: 4 عملاء روس “قرصنوا” منشآت للطاقة حول العالم
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أخبار دوليّة
#عاجل… واشنطن: 4 عملاء روس “قرصنوا” منشآت للطاقة حول العالم
25 مارس 2022
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واشنطن - الكونجرس الأمريكي
اتهمت واشنطن 4 عملاء روس بالتورط في قرصنة منشآت للطاقة حول العالم.
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