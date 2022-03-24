أخبار دوليّة

#عاجل… واشنطن: 4 عملاء روس “قرصنوا” منشآت للطاقة حول العالم

25 مارس 2022 · < 1 minute
واشنطن - الكونجرس الأمريكي
واشنطن - الكونجرس الأمريكي

اتهمت واشنطن 4 عملاء روس بالتورط في قرصنة منشآت للطاقة حول العالم.