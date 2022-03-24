عاجل.. القبض على “عصابة الروابط الوهمية” في #الرياض

صَرَّحَ المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 4 أشخاص، مواطن ومقيمين من الجنسية الأردنية، ومقيم من الجنسية المصرية، نشروا روابط وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة تطبيقات إلكترونية ومنصات رسمية للخدمات الإلكترونية، بهدف الاحتيال والحصول على بيانات الدخول الشخصية والدخول على حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم بمشاركة أشخاص خارج المملكة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.