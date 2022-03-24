إيطاليا خارج المونديال.. والبرتغال تحافظ على فرصتها الأخيرة في التأهل

حافظ المنتخب البرتغالي لكرة القدم على فرصته قوية في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 بقطر من خلال تأهله إلى نهائي الملحق الأوروبي الفاصل في التصفيات المؤهلة للبطولة بفوزه الثمين على نظيره التركي 3 / 1 اليوم الخميس في الدور قبل النهائي بالمسار الثالث للملحق.

ويلتقي المنتخب البرتغالي في نهائي هذا المسار يوم الثلاثاء المقبل مع منتخب مقدونيا الشمالية الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل وحقق الفوز 1 / صفر على مضيفه الإيطالي في المواجهة الأخرى بالدور نصف النهائي لهذا المسار ليتأكد غياب المنتخب الإيطالي (الآزوري) عن المونديال للنسخة الثانية على التوالي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر أواخر العام الحالي.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لمنافسات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما خسر (1-0) أمام ضيفه مقدونيا الشمالية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، بمنافسات الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

أحرز الكسندر تراجكوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+2.

بهذه الخسارة، فشل الأزوري في الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بينما تأهل مقدونيا لمواجهة البرتغال على المباراة الفاصلة التي ستحسم المتأهل النهائي للمسابقة.