طقس_الجمعة: انخفاض الحرارة بوسط وشرق المملكة #صباح_الخير

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد لحالة الطقس اليوم الجمعة.

وفي تقريرها قال المركز: تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والأوسط.