عاجل… قرار روسي بشأن الحرب في #أوكرانيا #الحرب_الروسية_الاوكرانية

أعلنت روسيا رسميا اليوم الجمعة مواصلة عمليتها العسكرية في أوكرانيا وأن قواتها لن تتوقف حتى تحقق الأهداف، مؤكدة أنها تجري وفقاً للخطة التي وضعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: “اضطرت روسيا إلى إجراء العملية العسكرية بأوكرانيا لأن الأهداف التي وضعتها الدولة الروسية نصب عينيها لم يتم تحقيقها بالطريقة الدبلوماسية”.

وأشار ميدفيديف إلى أن أوكرانيا يجب أن تعتمد نظام الحياد ولا تنتهج السياسة المعادية لروسيا.

وكان بوتين حدد الأهداف اللازم تحقيقها خلال العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا وتتمثل في تحويل أوكرانيا إلى منطقة منزوعة السلاح وتخليصها من النازية.